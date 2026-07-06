Тюмень стала центром триатлона: фестиваль IRONSTAR собрал 1637 атлетов из 6 стран

Фото: администрация Тюмени.

В минувшие выходные набережная Туры превратилась в центр спортивного притяжения. В Тюмени успешно прошёл масштабный фестиваль IRONSTAR, собравший сотни профессионалов и любителей здорового образа жизни.

По данным главы города Максима Афанасьева, всего на старт вышли 1637 человек (из них 1548 уникальных участников) из 39 регионов России и 6 стран мира. География участников впечатляет: больше всего атлетов приехали из Екатеринбурга (135 человек) и Москвы (81 человек), но были и гости из Кемерова, где живёт девушка с символичной фамилией Тюменцева, которая лично пообщалась с мэром.

Программа фестиваля была насыщенной: триатлонные гонки на «полужелезной» дистанции (1,9 км плавание + 90 км велогонка + 21,1 км бег); олимпийская дистанция для профессионалов; детские старты и заплывы на открытой воде.

«Спасибо каждому участнику, волонтёру и зрителю за этот невероятный день! Вы доказали, что спорт — это про людей, эмоции и движение вперёд», — подчеркнул глава города Максим Афанасьев, поблагодарив команду организаторов.

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