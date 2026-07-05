Тюменская область на 3 месте в УрФО по обороту кафе, баров и ресторанов

Средний чек на каждого тюменца составил 4 тысячи 250 рублей в месяц Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Росстат оценил оборот общепита в регионах России. Согласно статистическим данным, Тюменская область оказалась на третьем месте по обороту кафе, баров и ресторанов в Уральском федеральном округе. Средний чек на каждого тюменца составил 4 тысячи 250 рублей в месяц.

Первое место заняла Свердловская область, где проживает самое большое количество людей в УрФО, второе – Челябинская, где численность населения чуть ниже, чем в Свердловской области. Естественно, что Тюменская область находится на третьей строчке по численности населения, а значит на третьем месте.

Так, в январе-мае оборот общепита в нашем регионе составил 34 млрд 569,4 млн рублей и увеличился на 5,4% в сравнении с прошлым годом. Отметим, что у всех регионов УрФО положительная динамика, но стоит понимать, что это связано не с тем, что люди стали чаще ходить по ресторанам и кафе, а с повышением цен в любом сегменте общепита.

В целом по России оборот общественного питания составил 2 трлн 444,6 млрд рублей, в том числе в УрФО - 219 млрд 839,8 млн рублей, уточнил «Вслух.ру».

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