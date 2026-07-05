Тюменцам не советуют в жару садиться на арбузные диеты

Арбузная диета вкусна, но не питательна Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Тюмень после небольшой передышки вновь возвращается летняя жара. Кто-то ждет ее с радостью, кто-то старается спрятаться от палящего зноя, духоты и вони резких духов по домам. Организм в этот период страдает независимо от того, любите вы пекло или нет.

По словам врач-эндокринолога Юлии Батраковой, в жару обмен веществ ускоряется, но сильно возрастает нагрузка на сердце, сосуды и почки. Тут главное соблюсти баланс: в питании важна легкость, чистая вода и много калия, которого, кстати, полно в клубнике и дынях.

Ключевой ошибкой в жару становится поедание тяжелой пищи. Однако, врач не советует и садиться на «арбузную диету» и кофе со льдом. И то, и другое приводит к отекам, слабости и сонливости.

Юлия Батракова рекомендует выпивать ежедневно 1,5–2 литра чистой воды, а также ограничить себя в потреблении соли, сахара и готовых продуктов, коими являются колбасы, консервы, снеки.

Тренер и нутрициолог Максим Сенев дополняет, что если человек много тренируется или физически работает на жаре, только воды недостаточно. Полезны минералка, домашние морсы, компоты, вода с лимоном или изотоник.

Помните, что убирать из рациона белок тоже нельзя. Нужно, как минимум, 100 г чистого белка в день, который есть в рыбе, курице, твороге и яйцах. Обязательно ешьте много сезонных овощей, зелени и фруктов.

Если у вас сидячая работа, то вставайте каждые 45 минут и разминайтесь. В жару откажитесь от обтягивающей одежды и туфель на высоком каблуке – это нарушает кровоток. Если отеки сильные, асимметричные или сопровождаются одышкой, стоит немедленно обратиться к врачу, пишет «Тюменская область сегодня».

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