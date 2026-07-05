Тюменцам подсказали, как пополнить транспортную карту ребенка в «Электронной школе»

На чеке появится пометка «Пополнение» Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Несмотря на то, что в разгаре школьные каникулы, родители уже сейчас могут пользоваться сервисом «Электронная школа». Например, с помощью мобильного приложения «Моя школа. Дневник» можно легко пополнить баланс транспортной карты приложении, рассказали в департаменте информатизации Тюменской области.

Для этого следует зайти в личный кабинет, выбрать раздел «Транспортные карты» и нажать «Пополнить». При этом номер карты вносить не нужно. Он загрузится автоматически. Средства на карте станут доступны только после активации – следует просто приложить карту к терминалу кондуктора и сумма зачислится на счет. На чеке появится пометка «Пополнение». Там же можно настроить минимальный порог баланса транспортной карты.

Воспользоваться льготными поездками школьникам в июле и августе у не получится. Стоимость поездки в каникулы у школьников составит 37 рублей. Льгота на проезд действует только в период учебного года, пишет «Вслух.ру».

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