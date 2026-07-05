В Тюменской области за один день сгорели три дома и одна квартира

Скрин с видео МЧС России по Тюменской области

Крупный пожар произошел 4 июля вечером в Тюмени. Горела квартира в 8-этажном жилом доме на улице Самарцева, 19.

По данным МЧС России по Тюменской области, пожар произошел около 9 часов вечера. Спасатели вывели из задымленного дома 3 человека, ещё 10 человек эвакуированы на свежий воздух.

На месте происшествия работали 22 человека и 7 единиц спецтехники МЧС России. Выгорела квартира на площади 30 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. Причину пожара – неосторожное обращение с огнем.

Ранним утром горел жилой дом на улице Торфяников в поселке Новотарманский Тюменского района. Огонь ликвидирован на площади 2 квадратных метра. Причина пожара устанавливается.

Во втором часу дня в Ишиме на улице Крупской произошло возгорание в жилом доме из-за короткого замыкания. Повреждена внутренняя отделка на площади 2 квадратных метра.

В двенадцатом часу ночи в селе Пятково Упоровского округа на улице Кооперативная произошел пожар в жилом доме. Огонь ликвидирован на площади 45 квадратных метров. Причина пожара также устанавливается.

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