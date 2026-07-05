В Тюменскую область 5 июля возвращается летняя жара без осадков

Сегодня в Тюменскую область вернулась жара Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В воскресенье, 5 июля, в Тюменской области синоптики прогнозируют днем до +28 градусов даже на севере и переменную облачность. Местами кратковременные дожди. Ветер северо-западный ветер будет дуть со скоростью 3–6 метров в секунду. Прогнозируется умеренная магнитная буря, давление составит 746 мм ртутного столба.

В Тюмени до полудня солнечно, после – переменная облачность, без осадков. Ветер западный, северо-западный 1-5 метров в секунду. Температура воздуха утром составит +21 градус, +26 градусов, +22 градуса.

В Тобольске переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, северный 2-6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся утром до 22 градусов, днем до +28 градусов, вечером до +21 градуса.

В Ишиме переменная облачность, днем кратковременный дождь. Ветер западный, северо-западный, северный 2-8 метров в секунду. Воздух днем прогреется до + 20 градусов, днем +26 градусов, вечером до +19 градусов.

В Ялуторовске переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 2-7 метров в секунду. Столбики термометров покажут утром +21 градус, днем +28 градусов, вечером снова +21 градус.

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