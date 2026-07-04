Тюменский форум TNF 2026 удивит гостей новинками и измененной концепцией выставки

Фото: Промышленно-энергетический форум TNF

До старта главного делового события в Тюменской области - промышленно-энергетического форума TNF 2026 осталось всего 2,5 месяца. Мероприятие удивит гостей новинками, которые представят тюменские предприятия. За основу экспозиции возьмут ключевую тему форума - «Технологии и цифра».

Генеральный директор ООО «Кенера» Олег Федоровских рассказал, что они представят свои разработки в сфере цифровых технологий.

- Это скорее всего будет не просто какой-то выставочный вариант, а уже опробованный на месторождениях IT-продукт, позволяющей оптимизировать процесс бурения и повысить его эффективность, – добавил он.

Площадь выставочного павильона не изменится, но рганизаторы трансформируют пространство. К выставке технологических достижений отечественных производственных и нефтесервисных предприятий добавят несколько залов для деловых мероприятий. Таким образом, гост смогут не только осматривать новинки, но и общаться.

- Также организуем технологические визиты на тюменские предприятия нефтегазового машиностроения и экспо-туры с демонстрацией решений. Таким образом, Expo становится живой рабочей средой для переговоров и заключения сделок – каждая встреча может перерасти в контракт, а каждый технологический тур – дать пищу для нового инвестиционного решения, - говорит заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев.

Добавим, что за четыре дня форума TNF 2025 было подписано более 50 соглашений о сотрудничестве. Таким образом компании решают задачи, на которые в обычном режиме уходят месяцы переписок и командировок.