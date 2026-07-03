«Ударит молнией»: спасатели МЧС запретили тюменцам подходить к воде из-за грозы. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

В дождливую погоду отдых у воды становится смертельно опасным, и от него лучше воздержаться. В пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области напомнили жителям, что во время грозы находиться на открытом пространстве или у водоёма категорически запрещено из-за риска удара молнии.

Дождь делает воду в реках мутной, скрывая на дне травмоопасные предметы, такие как стекло и арматура, а также усиливает течение, которое может унести человека от берега. Кроме того, размокший грунт на берегах становится скользким и нестабильным, что создаёт высокий риск обвалов крутых берегов.

- Если погода начала ухудшаться, необходимо немедленно покинуть береговую линию и найти надёжное укрытие в капитальном здании, - уточнили в тюменской мэрии.

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