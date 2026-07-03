Губернатор Моор о ситуации с бензином в Тюменской области: «Топливо есть, дефицита нет».

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Губернатор Тюменской области Александр Моор прокомментировал ситуацию с ростом цен на бензин и ажиотажем на заправках.
По его словам, в регионе сохраняется стабильная ситуация с топливом у крупных сетей, тогда как независимые АЗС испытывают трудности с закупками. Моор подчеркнул, что две трети топлива в регионе продают именно крупные компании, которые удерживают цены в пределах инфляции согласно соглашениям.
Сложности у независимых операторов связаны с биржевыми закупками.
«Самое главное, что компании выдерживают уровень цен — даже если они растут, то в соответствии с соглашениями», — заявил губернатор.
Глава региона призвал жителей не создавать искусственного ажиотажа и не заправляться впрок, так как объёмов производства в РФ достаточно для покрытия потребностей.
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