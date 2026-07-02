«Месяц дождей и температурных качелей»: каким будет июль в Тюмени после самого мокрого июня в истории

После рекордно дождливого июня Тюмень ждет переменчивый июль. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

Июль в Тюменской области обещает быть дождливым, а вероятность сухого месяца крайне мала. По информации синоптиков, средняя температура июля составит +18,7 °C, что соответствует климатической норме для региона. Это означает, что в течение месяца будет наблюдаться равное количество теплых и холодных дней без существенного перекоса в ту или иную сторону. Для этого периода будет характерно чередование волн тепла и холода.

Синоптик Илья Винштейн отмечает, что первая половина месяца будет довольно теплой, а самый пик жары придется на 6 и 7 июля — в эти дни воздух может прогреваться до +29 градусов Цельсия. После этих чисел в Тюмени начнется плавное и постепенное понижение температуры. Чаще всего дневная температура будет находиться в диапазоне от +20 до +28 °C, а ночная — от +9 до +17 °C. В середине месяца ожидается спад жары, и температурные показатели окажутся в пределах нормы: днем около +20…+25 °C, ночью +12…+16 °C.

Напомним, что прошедший июнь в Тюмени оказался теплым, но экстремально влажным. Средняя температура составила +19,5 °C, что на 2,5 градуса выше нормы. Однако главной особенностью месяца стали осадки: за весь месяц выпало 158 мм дождя, что в 2,5 раза больше обычного показателя в 61 мм. Таким образом, июнь 2026 года стал самым дождливым за всю историю метеонаблюдений в областной столице, которые ведутся с 1936 года.

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