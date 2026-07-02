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НовостиПроисшествия2 июля 2026 8:11

«Ориентировались на звук»: как двое подростков выжили в лесу Тюменской области без еды и водыфото

В Тюменской области спасли заблудившихся в лесу 15-летних подростков
Серафима Краснова
Фото: ГКУ ТО ТОСЭР.

Фото: ГКУ ТО ТОСЭР.

В Тюменской области пропавших в лесу подростков нашли живыми благодаря сотовой связи. Двое 15-летних подростков, которые потерялись 1 июля недалеко от деревни Новониколаевка в Сорокинском районе, благополучно вышли к спасателям.

Как сообщили в тюменском управлении поисково-спасательных работ, дети смогли сориентироваться на местности, ориентируясь на звуковые сигналы и держа связь со специалистами по мобильному телефону.

Для поиска были задействованы беспилотники, полиция и лесоохрана. После того как подростки вышли из леса, их передали родителям.

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