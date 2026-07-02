Фото: ГКУ ТО ТОСЭР.

В Тюменской области пропавших в лесу подростков нашли живыми благодаря сотовой связи. Двое 15-летних подростков, которые потерялись 1 июля недалеко от деревни Новониколаевка в Сорокинском районе, благополучно вышли к спасателям.

Как сообщили в тюменском управлении поисково-спасательных работ, дети смогли сориентироваться на местности, ориентируясь на звуковые сигналы и держа связь со специалистами по мобильному телефону.

Для поиска были задействованы беспилотники, полиция и лесоохрана. После того как подростки вышли из леса, их передали родителям.

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.