95 гениев за год: как Тюменская область поставила абсолютный рекорд на ЕГЭ

Тюменская область поставила рекорд на ЕГЭ: 95 выпускников получили 100 баллов. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

Тюменская область поставила исторический рекорд по итогам ЕГЭ-2026: 95 выпускников получили максимальные 100 баллов. Об этом сообщил в своих социальных сетях глава региона Александр Моор.

По словам губернатора, это лучший результат за всё время проведения экзаменов в регионе. Для сравнения: в 2025 году стобалльников было 62, а в 2024-м — 91. На счету нынешнего выпуска также восемь «мультистобалльников», набравших 200 баллов, которые учились в школе №92 Тюмени, Физико-математической школе, Президентском кадетском училище и школах Ишима.

Несмотря на блестящие результаты, многие выпускники не планируют оставаться в регионе. Иногда высокобалльники рассматривают для поступления университеты Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. При этом регион выплатит каждому отличнику премию в размере 100 тысяч рублей за каждый предмет с максимальным результатом.

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