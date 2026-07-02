В Тюмени Обход перекроют на 17 дней: как объехать главную развязку у Московского тракта

В Тюмени с 6 июля изменится движение на Обходе из-за ремонта путепровода. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

В Тюмени с 6 по 23 июля изменится движение на пересечении Обхода города и Московского тракта из-за ремонта путепровода.

Как сообщает Главное управление строительства Тюменской области, в этот период дорожники будут проводить планово-предупредительный ремонт швов на развязке. На время проведения работ на участке установят временные знаки, информирующие водителей об изменениях схемы движения.

Специалисты призывают автомобилистов быть предельно внимательными, заранее планировать свои маршруты с учётом ограничений и строго соблюдать правила дорожного движения для обеспечения безопасности.

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