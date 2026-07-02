Тюмень
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
+19°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество2 июля 2026 4:32

В Тюмени Обход перекроют на 17 дней: как объехать главную развязку у Московского тракта

В Тюмени с 6 июля изменится движение на Обходе из-за ремонта путепровода
Серафима Краснова
В Тюмени с 6 июля изменится движение на Обходе из-за ремонта путепровода.

В Тюмени с 6 июля изменится движение на Обходе из-за ремонта путепровода.

Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

В Тюмени с 6 по 23 июля изменится движение на пересечении Обхода города и Московского тракта из-за ремонта путепровода.

Как сообщает Главное управление строительства Тюменской области, в этот период дорожники будут проводить планово-предупредительный ремонт швов на развязке. На время проведения работ на участке установят временные знаки, информирующие водителей об изменениях схемы движения.

Специалисты призывают автомобилистов быть предельно внимательными, заранее планировать свои маршруты с учётом ограничений и строго соблюдать правила дорожного движения для обеспечения безопасности.

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.