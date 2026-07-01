Небо над Тюменью закрыто: в аэропорту Рощино введены ограничения на полеты. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

1 июля Росавиация объявила о введении временных ограничений на приём и выпуск воздушных судов в тюменском аэропорту Рощино. Как сообщает ведомство, эта мера является необходимой для обеспечения безопасности полётов.

Пассажирам настоятельно рекомендуется следить за статусом своих рейсов. Пресс-служба аэропорта подтвердила информацию, уточнив, что данные могут меняться очень быстро. В связи с этим путешественникам советуют проверять актуальное время вылета на официальном сайте воздушной гавани или обращаться напрямую в контакт-центр своей авиакомпании. Это решение было принято на фоне режима беспилотной опасности, ранее объявленного в Тюменской области.

В регионе действуют строгие правила, запрещающие съёмку работы систем ПВО, беспилотных летательных аппаратов и последствий их ударов.

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