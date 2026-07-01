«Уволена за воровство»: тюменский суд наказал женщину за клевету и заставил заплатить 25 тысяч

Тюменский суд обязал женщину выплатить 25 тысяч рублей за клевету о воровстве. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

В июне 2025 года между двумя сотрудницами одного центра в Тюменской области возник конфликт. Поводом послужило заявление одной из них, Анастасии В., в полицию о краже.

В ответ на это, в мае, она распространила среди родителей детей, посещающих центр, ложные сведения о том, что её коллега Анна А. была уволена за воровство.

- Эти сообщения были признаны судом не соответствующими действительности и наносящими ущерб чести, достоинству и деловой репутации истца. В ходе разбирательства, опираясь на показания свидетелей и заключение лингвистической экспертизы, суд частично удовлетворил иск, - заявляют в Объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Суд не только признал информацию в Сети клеветой и запретил её дальнейшее распространение, но и взыскал с тюменки компенсацию морального вреда в размере 25 тысяч рублей.

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