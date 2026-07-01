Кастет для пасынка, отвертка для обидчика: как ревность довела жителя Тюменской области до суда. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

Житель Тюменской области получил 350 часов обязательных работ за нападение на возлюбленного своей бывшей с отверткой. Дело рассматривал Викуловский районный суд. Вся трагедия разворачивалась в марте 2026 года.

По версии суда, Михаил Муромцев ранее несколько лет проживал с женщиной, с которой у него родились дети, также мужчина воспитывала ее ребенка от первого брака - мальчика. Когда супруги разошлись тюменец сохранил приятельские отношения с ребенком. Однажды мужчина по просьбе мальчика изготовил ему кастет из гаек с помощью сварки, а через пару дней узнал, что парня обижает нынешний сожитель матери. Пьяный мужчина из чувства справедливости решил вступиться за мальчика.

- В ходе словесной перепалки он нанес мужчине удар кулаком по лицу. После их падения на снег и продолжения драки на земле, Муромцев достал отвертку и нанес ею несколько ударов по телу мужчины. Вмешавшаяся в конфликт бывшая сожительница Муромцева ударила его по голове, в результате чего он потерял сознание и выронил отвертку, - указано в материалах суда.

Уже позже обвиняемый пытался также применить колун и вторую отвертку, но попытки оказались безуспешными. На место приехали полицейские. На суде Муромцев признал вину и получил 350 часов обязательных работ.