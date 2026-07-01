На Тюменскую область передали новый виток мощной аномальной жары. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

После небольшого ослабления аномальной жары в Тюменской области, которое ожидается в предстоящие выходные, в регион придет еще один виток изнуряющего пекла.

Только с наступлением июля жара в регионе будет чередоваться с более частыми грозами и дождями.

По информации сервиса «Вентускай.ком», в следующий четверг, 9 июля 2026 года, дневная температура воздуха в Тюменской области поднимется до +28 градусов, местами – до +29 градусов. Также в эти сутки возможны ливни и грозы.

Аналогичные погодные условия ожидаются в регионе и в следующую пятницу, 10 июля 2026 года. Температура воздуха поднимется до +29 градусов Цельсия, местами по области ожидаются дожди и грозы.

В субботу, 11 июля 2026 года, в соответствии с прогнозом сервиса «Вентускай.ком» дневная температура в Тюменской области поднимется до +30 градусов Цельсия. Вероятность дождей и гроз аналогично сохраняется.