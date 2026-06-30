Тюмень получила 2 миллиарда на спасение Туры: как город борется с обмелением реки

Тюмень получит 2 миллиарда на спасение Туры: как город борется с обмелением реки.

Мэр Максим Афанасьев рассказал, как в Тюмени решают проблему обмеления Туры, а также назвал причину временного потопа после дождя в районе улиц Солнечная – Щербакова и Алебашево. Во вторник, 30 июня, глава города выступил в прямом эфире и отчитался о состоянии дорог и улиц после проливного дождя. По словам мэра, в городе несколько видов ливневых канализаций – открытого и закрытого типа. Именно они берут на себя всю нагрузку во время ливня.

- В границах улиц Солнечная, Щербакова и Алебашево есть ливневая канализация, во время дождевой сбор трубопровода осуществлялся, но в итоге дождевая вода скапливалась в неорганизованном водоеме, на том месте, где сейчас строятся очистные сооружения. В результате, мы получим инженерное сооружение, которое будет иметь устройство, оно обладает несколькими этапами очистки воды.... Наша задача – обеспечить качество воды, которая будет поступать в Туру без ущерба для флоры и фауны.... В городе построят несколько таких сооружений, срок контракта определен до конца 2027 года, - рассказал мэр Тюмени Максим Афанасьев.

При поддержке губернатора Александра Моор город получил кредит из федерального бюджета в размере 2 миллиардов рублей, за счет которых в Тюмени планируют построить важное сооружение для расчистки реки.

Напомним, в 2023 году уровень воды в Туре достиг критических отметок. Снежная зима и обильные осадки немного восстановили баланс. Но сценарий может повториться, считают экологи. По мнению кандидата биологических наук Марины Гильмановой, спасти Туру могут ряд мер.

– Мероприятия, думаю, нужно проводить такие: очистка дна и формирование прибрежных защитных лесных полос, которые нужны для задержания снега, поддержания водного баланса, ну и свести к минимуму заборы воды. Наличие водохранилищ в Свердловской области на уровень воды в Туре не влияет, основная причина – это потепление климата и малоснежные зимы. Осадков совсем нет, и идет постепенное испарение. Конечно, думаю, что здесь роль играет больше природный фактор, так что будем ждать дождей, – заявляла кандидат биологических наук Марина Гильманова в беседе с журналистом «КП»-Тюмень».

Ранее мы рассказывали о том, что Тюмень снова под водой: главные причины, почему город не готов к ливням, и как это исправить. Подробности – в нашем материале.

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