Фото: ТОСЭР.

В Ишиме из канализационного резервуара глубиной 4 метра достали тело мужчины. Сотрудники поисково-спасательной службы ТОСЭР были вызваны для извлечения тела мужчины из резервуара канализационной насосной станции.

Как сообщается, пострадавший находился внутри резервуара, заполненного канализационными стоками, и не подавал признаков жизни. Спасатели спустились на глубину около четырёх метров, уложили тело на носилки и транспортировали его на поверхность. На месте работали сотрудники полиции и скорой помощи, которые констатировали смерть мужчины.

Ранее в городе искали 38-летнего местного жителя, который пропал неделю назад, выйдя из дома и перестав выходить на связь.

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