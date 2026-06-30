Битва за фамилию: история жителя Тюменской области, который пошел на ДНК-экспертизу ради прав сына

Ишимец потребовал ДНК-тест, чтобы вписать себя в свидетельство о рождении сына. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

В Ишиме суд рассмотрел гражданское дело по иску мужчины, который не мог официально признать своего сына. Пара проживает вместе с 2015 года, но не состоит в браке.

Когда в январе 2026 года у них родился ребёнок, мать не смогла получить документы, удостоверяющие личность, из-за чего не имела возможности лично подать совместное заявление в ЗАГС.

Поскольку Мария не могла обратиться в госорган, Георгий П. был вынужден действовать самостоятельно. Чтобы доказать свою правоту, он по собственной инициативе заказал генетическую экспертизу.

Результаты исследования не оставили сомнений: вероятность его отцовства составила 99,99999%. Изучив материалы дела и заключение экспертизы, суд полностью удовлетворил иск.

Факт отцовства Георгия П. был официально установлен, и суд постановил внести соответствующие изменения в актовую запись о рождении ребёнка, включая смену фамилии.

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