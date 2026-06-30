Тюменка 4 года получала пособия на «мертвую душу»: как фиктивный ребенок принес мошеннице полмиллиона. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

В Тюмени 45-летняя Людмила Болосо была признана виновной в мошенничестве с социальными выплатами. Как установил Калининский районный суд, женщина в 2021 году предоставила в Пенсионный фонд фиктивное свидетельство о рождении несуществующего ребёнка.

Используя поддельный документ, она на протяжении четырёх лет — с января 2021 по февраль 2025 года — получала государственные пособия. Общая сумма незаконно полученных средств составила 456 411 рублей.

В ходе судебного разбирательства подсудимая полностью признала свою вину. Более того, она добровольно и в полном объёме возместила причинённый государству материальный ущерб.

С учётом всех обстоятельств, включая возмещение ущерба, суд назначил ей наказание в виде 1 года и 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период. Производство по гражданскому иску было прекращено.

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