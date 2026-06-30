Фото: ГАИ Тюменской области.

В октябре 2025 года молодой человек, управляя автомобилем ВАЗ-21140 без водительских прав, выехал на встречную полосу на Комсомольском проспекте. Столкнувшись с автомобилем Nissan и врезавшись в опору освещения, он стал виновником гибели своей 17-летней пассажирки.

Суд, учтя имеющуюся у виновного судимость, назначил ему наказание в виде 6 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Кроме того, юношу лишили права управлять транспортными средствами на 2 года и 6 месяцев.

Суд также удовлетворил гражданский иск потерпевшей стороны, обязав осуждённого выплатить 1 миллион рублей в качестве компенсации морального вреда и 145 тысяч рублей материального ущерба.

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