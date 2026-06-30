Прохладный вторник в Тюмени: облака не отпускают, а жара сменяется дождями. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

Во вторник, 30 июня, в Тюмени ожидается пасмурная погода. Утром температура воздуха составит +15 градусов, а днём поднимется до +21 градуса.

Дождь, который шёл ранее, прекратится, однако синоптики предупреждают о сохраняющейся угрозе кратковременных ливней и гроз в ночное время. Ветер будет преимущественно северным и северо-западным, его скорость не превысит 3 метров в секунду. Атмосферное давление будет колебаться в диапазоне 744–748 мм ртутного столба, а магнитное поле оценивается как слабая буря.

Влажность воздуха составит от 49% до 83%. По данным ГУ МЧС России по Тюменской области, жителям и гостям региона рекомендуется соблюдать меры предосторожности из-за возможного усиления ветра при грозах с порывами до 17–22 м/с.

Напомним, что накануне улицы Тюмени оказались затоплены из-за сильного дождя, особенно в Восточном округе, что вызвало значительные неудобства для горожан.