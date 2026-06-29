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НовостиОбщество29 июня 2026 12:43

«Крепкая семья — крепкая Россия»: как Тюмень готовится к главному шествию года

8 июля Тюмень присоединится к Всероссийскому Параду семьи
Серафима Краснова
Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

Тюменская область присоединится к масштабной всероссийской акции «Россия — Семья семей», которая пройдёт в областной столице 8 июля 2026 года в День семьи, любви и верности.

В этот день семьи с детьми, молодые пары и трудовые династии сформируют свои колонны, чтобы принять участие в торжественном шествии. Сбор участников начнётся в 16:00 на набережной Туры у ресторана «15/86», а уже в 16:30 колонна под звуки духового оркестра двинется по главной аллее. После парада, в 17:00, праздничная программа продолжится на площади у мультицентра «Контора пароходства».

Гостей ждёт парад колясок, семейный забег «Летящие сказки», гонки на самокатах, интересные мастер-классы и концерт группы 4FUSION, который завершится вечерней дискотекой. Для участия в параде и забеге требуется предварительная регистрация. Организаторы приглашают всех желающих принять участие в этом историческом для региона и всей страны событии.