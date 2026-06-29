Более тысячи человек приняли участие в праздновании Дня молодежи в Сургутском районе

Фото: администрация Сургутского района

Творческие мастер-классы, спортивные состязания, интеллектуальные турниры прошли в поселке Белый Яр Сургутского района во время празднования Дня молодежи. Лейтмотивом празднования стал проект «Расскажи мне сказку», а концепцию праздника, объединившего в себе сразу несколько направлений, определили сами жители муниципалитета.

По словам главы Сургутского района Андрея Трубецкого, в муниципалитете живут около 40 тысяч молодых людей.

- Молодость – это порок, который быстро проходит. Хочется пожелать молодежи жить здесь и сейчас, жить с умом, с пользой для себя, родных, близких, окружающих, и тогда получится получить радость от этой жизни. С праздником всех! – обратился к молодым людям Андрей Трубецкой.

Фото: администрация Сургутского района

Участники праздника метали ножи, занимались гиревым спортом, пляжным волейболом и кроссфитом. В творческой зоне молодежь расписывала сказочных персонажей в разных техниках, изготавливали авторский брелок и участвовали в интерактиве от «Движения Первых». За выполненную работу каждый получал жетоны, которые обменивались на брендированную продукцию – стилизованные кружки, сувениры, и сумки, изготовленные посетителями молодежных центров Сургутского района.

В празднике в Белом Яре поучаствовали сотни представителей молодежи. Как отметила начальник управления молодежной политики и реализации социальных инициатив администрации Сургутского района Севинч Мамедова, такие же мероприятия проекта «Расскажи мне сказку» для людей от 14 до 35 лет прошли во всех 13 поселениях Сургутского района. Всего в них приняли участие больше тысячи человек.

- Работают молодежные центры, работают творческие площадки и даже там, где молодежных центров нет. Это была наша идея – объединить усилия очень серьезных больших отраслей: спорта, культуры, образования и молодежной политики, - сказала она.

Реализация мероприятий для молодежи соответствует целям нацпроекта «Молодежь и дети».