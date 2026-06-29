Лесной дозор снят: тюменцам разрешили вернуться в чащу. Фото: Виктория ГАВРИК. Перейти в Фотобанк КП

С 29 июня в Тюменской области снят запрет на посещение лесов, введённый из-за пожароопасного сезона. Как сообщил департамент лесного комплекса региона, жители снова могут свободно гулять по лесным массивам.

Однако власти подчёркивают, что пожароопасный сезон продолжается и будет действовать до образования устойчивого снежного покрова. Это означает, что базовые правила пожарной безопасности остаются в силе. Несмотря на снятие основного запрета, в регионе продолжает действовать особый противопожарный режим, который был введён с 28 апреля. В его рамках по-прежнему запрещено: сжигать сухую траву и мусор; разводить костры вне специально оборудованных мест; запускать фейерверки.

Ранее во время действия режима многие площадки для отдыха были закрыты ограждающими лентами, однако позднее власти сделали исключение и разрешили готовить шашлык в некоторых популярных местах, таких как Гилевская роща. За нарушение правил режима к ответственности уже привлекли 17 жителей, а ещё шестерых горожан обязали выплатить штрафы на общую сумму 60 тысяч рублей

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