Фото: ГАИ Свердловской области.

В Свердловской области, на 38-м километре дороги Артемовский — Зайково, произошло смертельное ДТП, жертвой которого стала 44-летняя жительница Тюмени.

По данным регионального управления Госавтоинспекции, автомобиль Opel Astra, за рулём которого находился 37-летний мужчина, выехал на встречную полосу и на высокой скорости столкнулся с BMW. Водитель «Опеля», допустивший выезд на встречку, и водитель «БМВ» были госпитализированы.

Пассажирка «Опеля», 44-летняя женщина, скончалась на месте происшествия. Как пояснила водитель BMW сотрудникам полиции, манёвр обгона или объезда препятствия со стороны «Опеля» не совершался, выезд на встречную полосу был неожиданным, и избежать столкновения не удалось.

Все участники ДТП были пристёгнуты ремнями безопасности. В настоящее время следователям предстоит установить точные причины аварии.