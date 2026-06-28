Футзальный клуб «Тюмень» сохранил своих лидеров: капитан и ветеран остаются в команде

Фото: МФК «Тюмень».

Футзальный клуб «Тюмень», ставший серебряным призёром чемпионата России, активно работает над сохранением победного состава на следующий сезон. Президент клуба Александр Попов официально подтвердил, что контракты с ключевыми игроками были продлены.

В первую очередь, на год остаётся капитан команды, 37-летний Александр Упалёв. Несмотря на то, что ветеран пропустил решающие матчи финала против «Ухты» из-за травмы, его опыт и лидерские качества неоценимы для клуба. Упалёв, который почти всю карьеру является воспитанником и игроком «Тюмени», сильно переживал из-за невозможности помочь команде в финале. Вместе с ним в команде остаётся и ещё один опытный 37-летний игрок — Евгений Мурашов.

Президент клуба высоко оценил его физическую форму, отметив, что ветеран следит за собой, не потерял скорость и к нему нет никаких претензий. По словам Александра Попова, созданные в команде условия позволяют игрокам успешно выступать до 40 лет при правильном отношении к тренировкам и питанию.

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