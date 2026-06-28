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НовостиОбщество28 июня 2026 13:46

В Тюменской области резко вырос спрос на водителей: открыто около 1000 вакансий

В Тюменской области требуются водители на зарплату в 80 тысяч рублей
Серафима Краснова
В Тюменской области требуются водители на зарплату в 80 тысяч рублей.

В Тюменской области требуются водители на зарплату в 80 тысяч рублей.

Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

В Тюменской области зафиксирован резкий рост спроса на специалистов водительского профиля. Работодатели предлагают около тысячи вакансий для водителей различных категорий.

По данным портала «Вслух.ру», наибольшая потребность — в водителях автомобилей, для которых открыто 907 позиций с заработной платой до 55 883 рублей. Также требуются 47 водителей автобусов с окладом до 55 478 рублей.

Помимо этого, в регионе ищут водителей погрузчиков (25 вакансий, до 77 538 рублей), а также более узких специалистов. Для трёх водителей-экспедиторов предлагается зарплата до 81 500 рублей, а для одного водителя вездехода — до 80 000 рублей.

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