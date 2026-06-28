Смерчи на Севере: физик объяснил, стоит ли тюменцам бояться «американских» торнадо

Тюменский физик объяснил, стоит ли жителям региона бояться смерчей. Фото: Виктория ГАВРИК. Перейти в Фотобанк КП

Появление смерчей в нетипичных для них северных регионах вызвало широкую дискуссию о влиянии глобального потепления на климат. Однако учёные призывают не делать поспешных выводов и не паниковать из-за единичных случаев. По словам физика Анатолия Подымана, с точки зрения физики нет никакой разницы между терминами «торнадо» и «смерч» — это лишь вопрос принятой терминологии.

«Если смерч прошёл там, где его ранее никогда не было, это ещё не доказательство изменения климата», — отметил эксперт.

Тем не менее, общая климатическая тенденция вызывает у специалистов настороженность. Механизм влияния потепления довольно прост: чем теплее становится воздух, тем больше водяного пара он в себе содержит. Этот водяной пар служит своего рода «топливом» для развития сильной конвекции и, как следствие, мощных атмосферных вихрей. Таким образом, хотя один конкретный вихрь не является доказательством сдвига, общее потепление может усиливать предпосылки для возникновения таких опасных явлений в будущем.

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