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НовостиОбщество28 июня 2026 11:43

Тюменцам на заметку: «Госуслуги» научились мгновенно оповещать о взломе аккаунта

Тюменцам рассказали о новой функции безопасности на портале Госуслуг
Серафима Краснова
Тюменцам рассказали о новой функции безопасности на портале Госуслуг.

Тюменцам рассказали о новой функции безопасности на портале Госуслуг.

Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

Портал Госуслуг запустил новую функцию безопасности, которая мгновенно уведомляет пользователей о каждом входе в их личный кабинет. Теперь при каждом входе на экране пользователя появляется сообщение с указанием устройства, с которого был выполнен вход, и его геолокации.

Как рассказал директор по продуктам и тарифам массового сегмента «Ростелекома» Алексей Демяненко, эта мера является «первым рубежом обороны». Система автоматически помечает вход как нестандартное событие, если он был зафиксирован с незнакомого устройства или из другого города.

«Они дают шанс среагировать до того, как злоумышленники успеют что-то сделать с вашим аккаунтом», — подчеркнул эксперт, объясняя важность мгновенных оповещений для защиты персональных данных.

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