Светлая память о «Бабе Шанель»: в Тюмени скорбят после смерти звезды театральной сцены

Фото: Молодёжный театр "АНГАЖЕМЕНТ" им. В.С. Загоруйко.

В Тюмени на 65-м году жизни скончалась актриса Молодёжного театра «Ангажемент» имени В. С. Загоруйко Альбина Захаренко. О её смерти 27 июня сообщили коллеги.

В официальном некрологе театр выразил глубокие соболезнования:

«Для всех нас Альбина Александровна была не просто коллегой, а настоящим другом и мудрым наставником. Её жизнь была неразрывно связана с театральным искусством и культурной жизнью Тюмени».

Актриса посвятила сцене более 30 лет. С 1988 по 2001 год она служила в Омском театре юного зрителя, а с 2009 года, на протяжении почти 17 лет, была неотъемлемой частью труппы тюменского «Ангажемента». Захаренко сыграла десятки разноплановых ролей, оставив яркий след в сердцах зрителей.

Её запомнили по спектаклям «Мещанин-дворянин», «Косые угодники», «Баба Шанель», «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Дневник моей мамы», «Идентификация», «Синяя птица», «Зося» и многим другим.

Коллеги вспоминают её как человека с большим сердцем: «Мы разделяем боль утраты с родными и близкими Альбины Александровны. Светлая память о ней, о её душевной щедрости, неиссякаемой энергии и преданности искусству навсегда останется в наших сердцах».

О дате, времени и месте прощания с актрисой театр обещал сообщить дополнительно.