Миф о пользе «босоногой» обуви: эксперт из Тюмени объяснила, почему она подходит не всем

Тюменский массажист развеяла миф о пользе «босоногой» обуви и назвала тех, кому она противопоказана. Фото: Виктория ГАВРИК. Перейти в Фотобанк КП

В последние годы настоящим трендом стала так называемая «босоногая» обувь, преимущество которой, по словам производителей, заключается в том, что она повторяет анатомию стопы и за счёт широкого носка не доставляет дискомфорта.

Однако специалист по работе с лицом и телом, тренер-преподаватель по массажным техникам Евгения Кузнецова в беседе с редакцией «МегаТюмени» рассказала, почему эти популярные кроссовки и ботинки могут быть неудачным вариантом для выбора.

По словам эксперта, «босоногая обувь» — это не только широкий носок, где пальцы чувствуют себя свободно, но и, как правило, очень мягкая подошва. Именно в этом и скрывается главная проблема.

Если стопа плотная, забитая и напряжённая, такая пара точно не подойдёт. Кроме того, этот тип обуви категорически противопоказан людям с вальгусной деформацией (когда ноги принимают Х-образную форму) и плоскостопием. Также Евгения Кузнецова добавила, что «босоногая» обувь вряд ли подойдёт пожилым людям, стопы которых со временем теряют гибкость и становятся более напряжёнными.

Говоря о том, как в целом правильно подбирать обувь на лето, специалист обратила внимание на несколько важных критериев.

Во-первых, обувь должна подходить по размеру не только в статичном положении, когда вы просто стоите в магазине, но и в движении. Очень важно, чтобы при ходьбе пальцы не упирались в носок, иначе человек может испытывать постоянную боль и дискомфорт. Во-вторых, не стоит носить шлёпки, сланцы и мюли без фиксации пятки. Такая пара может привести к хроническому напряжению в стопе и даже негативно повлиять на состояние поясницы.

По словам Кузнецовой, при ходьбе обувь без задника создаёт ощущение, будто она вот-вот спадёт с ноги. Чтобы удержать её на месте, большие пальцы находятся в постоянном напряжении, и это напряжение передаётся по цепочке от стопы вверх к поясничному отделу. Поэтому летняя обувь всегда должна быть с «задником».

Кроме того, летняя пара должна быть лёгкой и дышащей. Как подчеркнула специалист, когда стопы сильно потеют в жару, риск образования мозолей, натоптышей и опрелостей возрастает в разы. Также внимательно стоит отнестись и к выбору носков. Популярные миниатюрные следки, как подчёркивает эксперт, часто стягивают пальцы и создают лишнее напряжение в стопе. При их выборе нужно делать акцент на том, чтобы нога чувствовала себя абсолютно свободно. Грамотный выбор обуви и аксессуаров — это не просто вопрос сиюминутного комфорта, а важный элемент заботы о здоровье стоп и всего опорно-двигательного аппарата.

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