Полиция Тюмени задержала вора, который вынес из магазина 2 умные колонки и 2 пары наушников

Полицейским мужчина рассказал, что один и тот же магазин он «обнес» два раза Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В полицию Тюмени с заявлением о краже обратился директор сетевого магазина, Он сообщил, что кто-то вынес мимо кассы две умные колонки и две пары наушников на сумму более 21800 рублей.

По данным УМВД по Тюменской области, сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 1 нашли воришку. Им оказался 29-летний ранее судимый местный житель. Он признался в кражах. Полицейским мужчина рассказал, что один и тот же магазин он «обнес» два раза. Сперва вынес две умные колонки, а через три дня еще прихватил две пары наушников. Похищенное он планировал продать. Сотрудники полиции изъяли технику и вернут ее владельцу. В отношении рецидивиста возбуждены уголовные дела.

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