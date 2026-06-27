Сотни тюменцев «дали леща» в Затюменском экопарке

Фото: Тюмень - наш дом

Ранним утром 27 июня на старт в Затюменском экопарке вышли сотни участников проекта «5 вёрст». Мероприятие состоялись под девизом «Вечно молодой, вечно в движении».

По данным «Тюмень – наш дом», разминку для участников забега провела команда бегового клуба «Дай леща!». Узнать представителей этого объединения было легко: в руках они держали того самого леща. Отметим, что ни один лещ во время мероприятия не пострадал.

Фото: Тюмень - наш дом

Физзарядка прошла под живое исполнение песни «Плачу на техно», но с небольшими корректировками текста, например, «ночью уснуть не могу никак и пришёл на пробежку, чтоб найти тебя снова тут», «но рядом Joma уже не мои», «и сегодня специально для вас разминку делают «лещи».

После участники забега зажгли факел Олимпиады народов мира. Этот огонь, прошедший долгий путь через Донецк, Новороссийск, Ростов на Дону, Херсонскую область, Евпаторию, Саки, Курск и Моршанск, возглавил колонну легкоатлетов.

26 сентября эстафета найдёт своё продолжение на арене «Газпром» в Санкт Петербурге, где пройдёт Международная Олимпиада народов мира с программой из 40 видов спорта.

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