В Тюмени промчатся дрифтеры и над футбольным полем зависнет вертолет

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Сегодня, 27 июня, в Тюмени в 14 часов начнется яркое зрелищное мероприятие на стадионе «Геолог», которое организует Госавтоинспекция Тюменской области.

Показательное выступление тюменских молодых дрифтеров пройдет прямо на стадионе. 15 дрифт-автомобилей и современных автомобилей тюменской молодежи примут участие в выставке, которую могут посетить все желающие. Кульминацией праздника станет демонстрационный полет, десантирование парашютистов и снижение вертолета «ЮТэйр» над футбольным полем.

В Госавтоинспекции отметили, что площадки начнут работать уже с 13 часов, а праздничная программа - в 14 часов. Приземление парашютистов планируется в 15 часов 30 минут.

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