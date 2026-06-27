Глаза города: тюменцы следят за порядком на остановках

Фото: портал «Тюмень — наш дом»

Горожане всё активнее берут заботу о Тюмени в свои руки — и начинают с остановок общественного транспорта. Если на павильоне появились граффити, пропало расписание, заметны повреждения или просто накопилась грязь, бдительные пассажиры не отмахиваются «это не моё дело», а отправляют сигнал на портал «Тюмень — наш дом».

Именно так в поле зрения городских служб попали остановки «СК «Здоровье», «Магазин «Буратино», «ТВВИКУ», «Западно-Сибирский медицинский центр», «Многопрофильный колледж» и др.

В сообщениях жители не просто фиксируют проблему — часто прикладывают фотографии, чтобы картина была максимально наглядной. А ещё на портале можно поддержать чужие обращения или добавить к ним свои наблюдения: так формируется общая повестка, и самые заметные недочёты быстрее попадают в работу.

Результаты говорят сами за себя: из почти 75 тысяч поступивших на портал сообщений более 66,6 тысяч проблем уже решены. Практически у каждого обращения теперь стоит соответствующий статус «Проблема решена».

Подключиться к этой работе может любой желающий: авторизоваться на портале dom.tyumen-city.ru можно через учётную запись на Госуслугах или «ВКонтакте». Простой клик, пара строк текста, снимок на телефон — и остановка становится чище, удобнее, пишет «Вслух.ру».

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