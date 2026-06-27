Не верьте голосу в трубке: операторы обновляют защиту от спам звонков

Новые фильтры спасают тюменцев от телефонных мошенников Фото: Ольга ЮШКОВА.

Телефонные аферисты не дремлют, но и защита становится умнее. Мобильные операторы в Тюмени активно обновляют алгоритмы, чтобы вовремя перехватывать подозрительные звонки. Теперь система смотрит не только на номер, с которого идёт вызов, но и на манеру речи звонящего — такой подход помогает точнее отличать обычных собеседников от роботов и злоумышленников. В результате некоторые вызовы автоматически получают пометку «подозрительный», и абонент сразу понимает: лучше не брать трубку.

При этом, как подчёркивает директор по продуктам и тарифам массового сегмента «Ростелекома» Алексей Демяненко, точность фильтрации хоть и растёт, но стопроцентной гарантии не даёт. Эксперт напоминает главное правило безопасности: ни банк, ни госорганы никогда не будут запрашивать по телефону коды из СМС. Какими бы убедительными ни казались слова на том конце провода, эта просьба — верный признак мошенничества.

Так что, даже имея на стороне современные технологии, главное оружие против аферистов остаётся прежним — бдительность, пишет «Тюменская линия».

Ранее «Комсомольская правда – Тюмени» писала, что принесет новый антимошеннический закон «Антифрод 2.0». Например, телекоммуникационные компании впервые получают денежную ответственность за пренебрежение обязанностями по борьбе с мошенничеством. Кроме того, закон разрешает выпуск не более двадцати карт на человека с учётом всех банков.

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