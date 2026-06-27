Спокойствие вместо скорости: трассы в Тюмени летом становятся испытанием на терпение

Тюменский водитель поделился лайфхаком, как не потерять нервы на загруженных трассах Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В конце июня на дорогах Тюмени поток машин заметно растёт: кто то возвращается из отпуска, кто то только отправляется в путь, и трассы становятся испытанием не только на мастерство, но и на терпение.

Опытный тюменский автомобилист Дмитрий Кашеваров уверен: в этот период главное — не гнаться за скоростью, а сохранять спокойствие. По его словам, грамотная подготовка способна уберечь от лишних нервов и долгих простоев. Например, стоит заранее продумать маршрут и по возможности обойти самые загруженные участки в часы пик. Порой достаточно выехать на 30–40 минут раньше или позже — и вместо утомительного стояния в пробке можно спокойно двигаться вперёд.

На перегруженной дороге, подчёркивает Кашеваров, критически важно держать дистанцию. И не стоит поддаваться раздражению, если кто то пытается вклиниться в ряд: лишняя эмоция может стоить куда дороже нескольких сэкономленных секунд.

Ещё один практичный совет от бывалого водителя — не слепо полагаться на навигатор. Если электроника показывает длинную пробку, не обязательно терпеливо стоять до конца. Иногда короткая остановка на разрешённой обочине и быстрый взгляд на карту помогают заметить объезд, который навигатор ещё не успел просчитать, пишет tmn.aif.ru.

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