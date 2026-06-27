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НовостиОбщество27 июня 2026 13:26

Спокойствие вместо скорости: трассы в Тюмени летом становятся испытанием на терпение

Тюменский водитель поделился лайфхаком, как не потерять нервы на загруженных трассах
Ирина Ларина
Тюменский водитель поделился лайфхаком, как не потерять нервы на загруженных трассах

Тюменский водитель поделился лайфхаком, как не потерять нервы на загруженных трассах

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В конце июня на дорогах Тюмени поток машин заметно растёт: кто то возвращается из отпуска, кто то только отправляется в путь, и трассы становятся испытанием не только на мастерство, но и на терпение.

Опытный тюменский автомобилист Дмитрий Кашеваров уверен: в этот период главное — не гнаться за скоростью, а сохранять спокойствие. По его словам, грамотная подготовка способна уберечь от лишних нервов и долгих простоев. Например, стоит заранее продумать маршрут и по возможности обойти самые загруженные участки в часы пик. Порой достаточно выехать на 30–40 минут раньше или позже — и вместо утомительного стояния в пробке можно спокойно двигаться вперёд.

На перегруженной дороге, подчёркивает Кашеваров, критически важно держать дистанцию. И не стоит поддаваться раздражению, если кто то пытается вклиниться в ряд: лишняя эмоция может стоить куда дороже нескольких сэкономленных секунд.

Ещё один практичный совет от бывалого водителя — не слепо полагаться на навигатор. Если электроника показывает длинную пробку, не обязательно терпеливо стоять до конца. Иногда короткая остановка на разрешённой обочине и быстрый взгляд на карту помогают заметить объезд, который навигатор ещё не успел просчитать, пишет tmn.aif.ru.

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