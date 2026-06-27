Не деньгами, а ресурсами: тюменским активистам помогают в новом формате

В Тюменской области запустили поддержку общественных инициатив Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Тюменской области заработала новая опция в рамках Программы поддержки сообществ: теперь активные жители, НКО, коммерческие организации и предприниматели могут рассчитывать не на финансирование, а на реальную ресурсную помощь — от помещения до услуг профильного специалиста.

Поддержка носит нефинансовый характер: вместо денежных выплат сообщества получают товары, площадки, информационное сопровождение или экспертное участие. Например, можно взять в пользование помещение до двух месяцев для встреч команды, получить нужные для мероприятия материалы, привлечь ведущего или модератора, а также заручиться помощью в продвижении события в медиа и соцсетях. На организационную, информационную и программную поддержку установлен лимит — до 20 тысяч рублей в неденежной форме.

Ключевое удобство нового формата — заявки принимают каждый месяц до 1-го числа. Это позволяет сообществам обращаться за помощью по мере появления идей, не дожидаясь годовых конкурсных циклов, пишет Moi-portal.ru.

– Ресурсная поддержка — один из самых практичных инструментов программы. Она создана для команд, которым нужна площадка, услуги специалистов, материалы или освещение в медиа. Регулярная подача заявок поможет закрывать текущие запросы оперативно и развивать программу с учётом реальных потребностей жителей, — пояснил Владислав Татаринцев, генеральный директор АНО «Агентство современных коммуникаций».

Подробности — о критериях отбора, перечне ресурсов и форме заявки — можно найти на официальном сайте Программы поддержки сообществ.

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