В Тюменской области ко Дню семьи, любви и верности пройдут бесплатные мероприятия

В Тюменской области состоится вторая неделя Летнего фестиваля сообществ Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Тюмени, Тобольске и Ишиме с 8 по 19 июля развернётся вторая неделя Летнего фестиваля сообществ — на этот раз она посвящена семье, преемственности поколений и главным семейным ценностям. Программа, подготовленная при участии местных сообществ, приурочена ко Дню семьи, любви и верности, а все мероприятия будут бесплатными.

Фестиваль объединит жителей трёх городов: гостей ждут мастер классы, выставки, концерты, спортивные игры и творческие встречи. Организаторы делают ставку на живое участие: здесь не просто рассказывают о семейных традициях, а дают возможность прожить их вместе — создать что то своими руками, посоревноваться всей семьёй, послушать истории и обсудить их.

Так, уже 8 июля в Ишиме в мультицентре «Моя территория» пройдёт мастер класс по созданию брелоков: семьи сделают памятные сувениры, часть из которых передадут детям, оказавшимся в трудной ситуации. В тот же день в центре «Космос» откроется выставка «Платки как искусство»: гости познакомятся с историей платка, увидят работы тюменских художников и узнают о символике узоров, а ещё примут участие в мастер классе от стилиста бренда «Тюменские платки».

В Тобольске 9 июля состоится семейный марафон «На одной волне»: участников ждут конкурсы на сплочённость — от семейных визиток до танцевальных испытаний. А в Тюмени 10 июля в «Конторе Пароходства» пройдёт вечер сказок: местный автор прочтёт две семейные истории, после чего гости смогут обсудить услышанное и тем самым укрепить эмоциональную связь между поколениями.

Среди других ярких событий — концерт ветеранов «Семья — моя опора», где выступят лауреаты конкурсов и представители инклюзивных молодёжных организаций, мастер класс по созданию фоторамки из фетра, игры на свежем воздухе «На природу всей семьёй!», «Семейный зачёт», где каждый член семьи сможет проявить свои способности, а также занятия по созданию семейного герба и даже семейного комикса о домашнем питомце.

Организаторы уверены: такие встречи помогают не только интересно провести время, но и по новому взглянуть на привычные семейные ценности, почувствовать поддержку сообщества и передать традиции дальше, пишет «Мегатюмень».

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