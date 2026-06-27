«Гостеприимство по бухарски»: экскурсия по бухарским местам Тюмени

Фото: vk.com/tamlealmira

В Тюмени можно не просто прочитать о прошлом — а буквально пройтись по нему. Краевед Альмира Сажина Гумерова приглашает на экскурсию по Зареке — туда, где когда то стояли бухарские юрты. За полтора часа она превращает прогулку в живую летопись района Янавыл.

Бухарцы пришли на тюменскую землю в конце XVII века: предки Альмиры прибыли из Бухары в 1690 году. К середине XIX столетия здесь сформировалось восемь бухарских юрт, а в 1960 х Янавыл вошёл в состав Тюмени. И теперь Альмира ханум бережно хранит память об этих местах.

– В моих жилах течёт кровь двух великих ветвей: я бухарка в девятом колене и дочь казанских татар. Я бережно храню память древнего района Янавыл, — говорит она, обещая провести гостей по тропам семейной и общей истории.

Сердце маршрута — школа № 9, где воссоздан фрагмент бухарского дома. В её залах —вещи, собранные жителями: самовары, утюги, лампы, вышивка и платки. Каждый предмет здесь — тихий свидетель ушедших десятилетий.

Важную часть рассказа составляет семейная история Альмиры. Её дед Гумар Гумеров был учителем и директором татарской школы Янавыла, окончил медресе, переучился в советское время и был награждён орденом Красной Звезды. Через личные истории краевед показывает: жители Янавыла веками хранили свою культуру и традиции, но при этом не противопоставили себя Российскому государству, а, сохранив свою идентичность, грамотно вписались в существующий уклад, сообщает «Тюменская область сегодня».

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