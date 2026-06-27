Сухой закон по праздникам: в Тюмени и области 27 июня продажа алкоголя под запретом

В июле ограничения на продажу алкоголя в Тюмени будут действовать два дня Фото: Роман ИГНАТЬЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Тюменской области продолжают действовать ограничения на розничную продажу спиртного в праздничные дни. В июне таких «сухих» дней в регионе сразу три: День защиты детей, День России и День молодёжи.

Сам День молодёжи выпадает на последнюю субботу июня — в этом году это 27 число, и в этот день розничная торговля спиртным тоже будет под запретом. А накануне, 26 июня, «сухой закон» действовал в Ялуторовском округе: там его вводили из за школьных выпускных. Все эти ограничения закреплены постановлением правительства Тюменской области № 555 — оно регулирует продажу алкоголя в дни, связанные со знаменательными событиями.

А в июле Тюмень отметит солидную дату — 440 летие города. Праздновать будут с размахом, но с оговоркой: розничная продажа алкоголя окажется под запретом сразу на два дня — 25 и 26 июля. Таково требование постановления городской администрации. Подобные меры в день города власти вводили и в прошлые годы: традиция держать эти дни «трезвыми» в Тюмени уже закрепилась.

При этом полный запрет всё же не означает тотального воздержания: есть и исключения. Купить спиртное можно будет в магазинах беспошлинной торговли. Кроме того, в заведениях общепита посетителям по прежнему смогут налить пиво, пивные напитки, сидр, пуаре и медовуху, пишет «Вслух.ру».

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