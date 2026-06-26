В Тюменской области энергетики демонтировали около 1 тысячи незаконных подвесов оптоволокна

Фото: Валерия Никандрова

«Россети Тюмень» продолжают кампанию по борьбе с несанкционированным использованием инфраструктуры электросетевого комплекса Тюменской области.

Только в мае и июне текущего года было демонтировано 939 незаконных подвесов волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) общей протяженностью более 31 километра. Работы выполнены для исключения рисков повреждения энергообъектов из-за сверхнормативных нагрузок. Технические мероприятия проведены на опорах линий электропередачи в Абатском, Ишимском, Сорокинском, Казанском, Сладковском, Юргинском и Омутинском районах.

Перед демонтажем энергетики направили провайдерам требования ликвидировать выявленные нарушения. Однако владельцы телекоммуникаций не приняли необходимые меры.

Компания «Россети Тюмень» напоминает: несогласованное размещение ВОЛС на энергообъектах может привести к перебоям электроснабжения потребителей и является потенциальной угрозой для жизни и здоровья самих нарушителей. Кроме того, противоправные действия собственников оптоволокна значительно затрудняют выполнение ремонтно-профилактических и аварийно-восстановительных работ на ЛЭП.

Системообразующая территориальная сетевая организация готова к сотрудничеству с операторами связи. Для разъяснений по вопросам законного размещения ВОЛС на линиях электропередачи можно обратиться по телефону 8(3452)59-64-95 и электронной почте Khalidullin-DR@te.ru.