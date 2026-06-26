Тюмень роет и строит: под вокзалом появится тоннель за 8 млрд, а над объездной — новая развязка

В Тюмени к 2030 году построят тоннель под вокзалом и развязку над объездной. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

В Генеральном плане Тюмени до 2040 года предусмотрено строительство двух масштабных дорожных объектов, которые кардинально изменят транспортную доступность одного из старейших районов города — Слободы. Проекты призваны решить проблему пробок и значительно сократить время в пути из центра.

Ключевым объектом станет подземный тоннель, который пройдёт под железнодорожным вокзалом в створе улицы Первомайской. Выезд из тоннеля будет организован на улицу Калинина. Предварительная оценка проекта составляет около 8 миллиардов рублей. Власти планируют завершить строительство к 2030 году.

Вторым важным элементом новой дорожной сети станет транспортная развязка в районе улицы Калинина над Тюменской объездной дорогой. Проект предусматривает многоуровневое пересечение потоков, что позволит беспрепятственно двигаться в сторону Слободы, не пересекаясь с транзитным трафиком объездной. Стоимость и точные сроки реализации этого проекта пока не определены.

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