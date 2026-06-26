Прогноз погоды в Тюмени на 26 июня 2026 года: солнечно и тепло. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

В пятницу, 26 июня 2026 года, в Тюмени ожидается ясная и солнечная погода. По данным сервиса «Гисметео», температура воздуха в течение дня будет колебаться от +14 градусов ночью до +23 градусов днем.

Ветер будет северо-западным, со скоростью 2–3 м/с, а атмосферное давление составит 749 мм рт. ст. Осадков не прогнозируется, что создаст комфортные условия для прогулок и активного отдыха на свежем воздухе.

Жители Тюмени могут спокойно планировать свои дела, не опасаясь неблагоприятных погодных условий. Синоптики также отмечают, что на оставшуюся часть июня в Тюмени прогнозируется преимущественно теплая погода с небольшими колебаниями температуры. В середине месяца ожидается волна жары, когда температура может подняться до +29 градусов.

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