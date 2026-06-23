Выпускной-2026 в Тюмени: где не проехать и почему в магазинах не будет алкоголя

В Тюмени из-за выпускного перекроют центр города и запретят продажу алкоголя. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

В Тюмени в субботу, 27 июня, состоится масштабный общий городской Выпускной-2026. В связи с этим администрация города ввела ряд ограничений, которые затронут движение транспорта и розничную торговлю.

С 11:00 до 23:59 будет полностью прекращено движение и парковка машин на следующих участках: ул. 25 Октября (на участке от ул. Водопроводной до ул. Орджоникидзе); ул. Водопроводная (на участке от ул. 25 Октября до ул. Осипенко).

В качестве возможных маршрутов объезда мэрия рекомендует использовать улицы Осипенко, Комсомольскую, Орджоникидзе и Свердлова.

Стоит отметить, что ограничения коснутся не только исторического центра. Как сообщает площадка «Контора пароходства», её спуск к парковке и сама парковка будут полностью закрыты для проезда и стоянки с 26 по 28 июня. Это связано с проведением на территории празднования Дня молодёжи.

Кроме того, в связи с проведением массового мероприятия в магазинах, расположенных в зоне ограничений, будет полностью запрещена розничная продажа алкогольной продукции.

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