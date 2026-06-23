Тюмень в графике тура: куда едет интерактивная выставка «Фабрика чудес»

Фото: Рената Белялова.

«Союзмультфильм» покажет тюменцам выставку к 90-летию. В честь своего юбилея легендарная киностудия запустила масштабный проект — бесплатную интерактивную выставку «Фабрика чудес».

Успешно стартовав в Москве, экспозиция отправляется в тур по городам России, чтобы познакомить жителей страны с магией создания анимации. Выставка приглашает посетителей пройти по творческим «цехам» и увидеть весь путь рождения мультфильма: от первых эскизов до ожившей на экране вселенной.

Фото: Рената Белялова.

Гости узнают, как в цехе звука рождаются голоса персонажей, как статичные куклы превращаются в живых героев, и познакомятся с рисованной, кукольной, 3D- и другими техниками анимации. Многие экспонаты можно трогать руками и исследовать самостоятельно.

«Нам девяносто, но чувствуем мы себя на девять! — девиз нашего юбилейного года, — поделилась председатель Совета директоров киностудии Юлиана Слащева. — Мы хотим, чтобы гости почувствовали себя частью этого творческого процесса, смогли заглянуть за кулисы и увидеть, как рождается чудо — наши мультфильмы».

Фото: Рената Белялова.

В Тюмень выставка приедет с 28 августа по 6 сентября. Даты пока утверждаются. Вход на экспозицию во всех городах будет бесплатным. Для посещения требуется предварительная регистрация на сайте. Выставка рассчитана на семейную аудиторию, а её средняя продолжительность составляет около 20–30 минут.

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