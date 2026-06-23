«От кабины ничего не осталось»: что известно о страшном ДТП со скорой помощью на тюменской трассе

На тюменской трассе столкнулись скорая помощь и два грузовика. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

Накануне вечером, 22 июня, на тюменской трассе произошла жуткая авария, детали которой стали известны из рассказа очевидца и комментариев официальных ведомств. Столкновение произошло на 193-м километре федеральной автодороги Курган — Тюмень с участием автомобиля скорой помощи и двух большегрузов.

Один из водителей, проезжавших мимо, поделился впечатлениями от увиденной картины:

«Ехал на работу. Увидел жуткую аварию. Пожарные там стояли, ГАИ много машин. По всей дороге были разбросаны фрукты. От машины скорой со стороны водителя совсем ничего не осталось».

В Госавтоинспекции Тюменской области подтвердили факт ДТП и уточнили детали:

«На 193-м километре автодороги Курган — Тюмень произошло ДТП со скорой и двумя большегрузами. Два человека получили ранения. Обстоятельства выясняются».

Несмотря на серьёзные повреждения транспорта, пострадавшие остались живы. В пресс-службе областного департамента здравоохранения сообщили, что первая помощь была оказана оперативно. Бригада скорой прибыла на место через 7 минут после вызова. После осмотра двоих пациентов доставили в ОКБ № 2, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Ранее мы рассказывали о том, что в этом году на дорогах в Тюменской области произошло 870 ДТП, в которых пострадали люди и погибли 56 человек. Количество аварий на федеральных трассах в регионе стало меньше. Значительно выросло число ДТП на автодороге Тюмень-Ханты-Мансийск: произошло 59 (+44%) ДТП, 16 (+45%) человек погибли, 112 (+56%) человек ранены.

- Анализируя дорожную обстановку мы видим серьёзные вопросы по безопасности на федеральных автодорогах, протяженность которых в Тюменской области более 1100 км. Большая интенсивность движения, дорожный трафик, особенно возросший с началом летнего сезона, в связи с этим количество аварий в этом году возросло. Много ДТП совершают транзитные водители. А если на цифрах то, по вине водителей в Тюменской области произошло 764 ДТП, 224 из них, то есть каждое третье, совершили водители транзитного транспорта, повлиять на которых мы можем только камерами на дорогах и активной надзорной работой инспекторов ДПС, - заявил начальник регионального управления Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер.

Основной причиной аварий на федеральных трассах остается неправильный выбор скорости. Автоинспекторы совместно с правительством региона и владельцами автодорог проводят большую работу по контролю за соблюдением ПДД участниками движения, в том числе с помощью средств фотовидеофиксации, а также по организации дорожного движения.

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