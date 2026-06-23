Тюмень готовится к новому потопу: на город надвигается смерч и ливень с градом. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

Тюмени грозит новая волна непогоды. Представители экстренных служб, подведомственных региональному управлению МЧС, выпустили срочное предупреждение для жителей города.

По их данным, уже во второй половине дня 23 июня и в течение всего 24 июня на областной центр обрушится мощный погодный удар.

Согласно прогнозу, тюменцам следует готовиться к очень сильному дождю и ливню, который будет сопровождаться ураганным ветром с порывами 25 м/с и более. Кроме того, существует опасность возникновения смерчей.

«Во второй половине 23 июня и 24 июня ожидается очень сильный дождь, ливень, ветер с порывами 25 м/с и более. Есть опасность возникновения смерчей. Телефон экстренной службы — 112», — сообщили в РСЧС Тюменской области.

Спасатели настоятельно рекомендуют жителям по возможности не выходить на улицу, чтобы избежать травм от падения деревьев и конструкций.

Напомним, июнь 2026 года уже бьет рекорды по количеству осадков. Только за первую половину месяца в Тюмени выпало на 100–167% больше нормы. Причиной такой аномальной погоды стали активные циклоны, которые один за другим проходят через юг региона.

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